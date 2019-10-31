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Асад разъяснил, почему назвал Трампа лучшим президентом США
31.10.2019 23:55
Фото: argumenti.ru
Как пояснил сирийский лидер Башар Асад, его мнение основано на том, что Дональд Трамп является лучшим главой Соединенных Штатов из-за прозрачности его заявлений.
По словам президента САР, он понимает, что его слова прозвучали "немного странно".
Утверждая, что Дональд Трамп — лучший американский президент, пояснил Башар Асад, он имел в виду не политику лидера США, а его транспарентность, передает агентство SANA.
По словам главы сирийского государства, в действительности он воспринимает американских президентов как группу преступников, представляющих интересы, в частности, "нефтяных компаний и производителей оружия". Трамп при этом выражается прозрачно, говоря о том, что США "нужна нефть", подчеркнул Асад.
Ранее сирийский лидер поставил под сомнения утверждения Вашингтона о ликвидации аль-Багдади (главы запрещенного в России террористического "Исламского государства).
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