|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии
12:14
Фото: haber7.net
Власти Соединенных Штатов собираются защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы к серьезным действиям, передает ТАСС.
С соответствующим заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер. По словам американского министра, на все попытки захвата последует силовой ответ.
Власти США намерены в будущем поддерживать контроль за нефтяными месторождениями, которые расположены в северо-восточных областях САР, заявил Марк Эспер, выступая перед журналистами в Вашингтоне. Американский министр при этом подчеркнул, что когда еще был жив лидер "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ) Аль-Багдади, эти месторождения представляли собой источник финансирования террористов.
Теперь же, добавил Эспер, Вооруженные силы Соединенных Штатов собираются "давать серьезный ответ любым силам", которые предпримут попытки захвата месторождений.
Напомним, ранее в российском Минобороны с сомнением прокомментировали заявления Вашингтона о ликвидации главаря террористов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|