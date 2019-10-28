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США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии


12:14
США намерены взять под контроль нефтяные месторождения в СирииФото: haber7.net

Власти Соединенных Штатов собираются защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы к серьезным действиям, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер. По словам американского министра, на все попытки захвата последует силовой ответ.

Власти США намерены в будущем поддерживать контроль за нефтяными месторождениями, которые расположены в северо-восточных областях САР, заявил Марк Эспер, выступая перед журналистами в Вашингтоне. Американский министр при этом подчеркнул, что когда еще был жив лидер "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в РФ) Аль-Багдади, эти месторождения представляли собой источник финансирования террористов.

Теперь же, добавил Эспер, Вооруженные силы Соединенных Штатов собираются "давать серьезный ответ любым силам", которые предпримут попытки захвата месторождений.

Напомним, ранее в российском Минобороны с сомнением прокомментировали заявления Вашингтона о ликвидации главаря террористов.

Автор: Злата Богатова

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