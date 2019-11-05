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Полиция Испании задержала россиянина, разыскиваемого в Перу за контрабанду наркотиков
5.11.2019 15:34
Фото: uralinform.ru
Как передает ТАСС, Национальная полиция Испании задержала гражданина РФ, который подозревается в контрабанде наркотиков. Мужчина был объявлен в розыск властями Перу. В случае, если суд признает его виновным, задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
По данным правоохранительных органов королевства, 52-летнего россиянина, который ранее был объявлен в международный розыск, поймали в порту Тарифы (автономное сообщество Андалусия). Власти Перу разыскивают гражданина РФ в течение более пяти лет - весной 2014 года в его багаже нашли кокаин.
В российской дипмиссии сейчас проверяют информацию о задержании гражданина РФ. Официального уведомления со стороны испанских властей пока не поступало.
Ранее в Белоруссии вынесли приговор по делу о ввозе в страну из Польши более 100 кг экстази. Россиянку, признанную виновной в этом преступлении, осудили на семнадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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