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В Белоруссии россиянку за ввоз более 100 кг экстази приговорили к 17 годам
13:29
Фото: sledcom.ru
Гражданку РФ признали виновной в незаконном ввозе в Беларусь крупной партии зелья, передает ТАСС.
Наказание ей предстоит отбывать в колонии общего режима, заявили представители пресс-службы Брестского областного суда.
Россиянку задержали при попытке ввезти на территорию республики свыше центнера экстази. Кроме того, женщина имела при себе более 550 г гашиша, сообщают белорусские правоохранители. В результате женщина была признана виновной и приговорена к наказанию в виде 17 лет колонии общего режима.
Инцидент случился в минувшем мае, когда гражданка РФ пыталась въехать в Беларусь из Польши. В ходе осмотра ее машины сотрудники Брестской таможни обнаружили тайник. В нем находилось сто полимерных упаковок с неким веществом.
Как показала экспертиза, россиянка пыталась незаконно перевезти через границу МДМА (экстази) общим весом свыше 100 кг. Кроме того, в автомобиле было найдено более 500 г гашиша. По данным белорусской таможни, найденное зелье оказалось самой крупной партией психотропов, которые находили на границе за последние двадцать пять лет.
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