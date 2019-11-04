Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии россиянку за ввоз более 100 кг экстази приговорили к 17 годам

13:29

Фото: sledcom.ru



Гражданку РФ признали виновной в незаконном ввозе в Беларусь крупной партии зелья, передает ТАСС.



Наказание ей предстоит отбывать в колонии общего режима, заявили представители пресс-службы Брестского областного суда.



Россиянку задержали при попытке ввезти на территорию республики свыше центнера экстази. Кроме того, женщина имела при себе более 550 г гашиша, сообщают белорусские правоохранители. В результате женщина была признана виновной и приговорена к наказанию в виде 17 лет колонии общего режима.



Инцидент случился в минувшем мае, когда гражданка РФ пыталась въехать в Беларусь из Польши. В ходе осмотра ее машины сотрудники Брестской таможни обнаружили тайник. В нем находилось сто полимерных упаковок с неким веществом.



Как показала экспертиза, россиянка пыталась незаконно перевезти через границу МДМА (экстази) общим весом свыше 100 кг. Кроме того, в автомобиле было найдено более 500 г гашиша. По данным белорусской таможни, найденное зелье оказалось самой крупной партией психотропов, которые находили на границе за последние двадцать пять лет.



Автор: Злата Богатова

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