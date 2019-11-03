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В Испании обнаружили созданное 39 тысяч лет назад ожерелье
3.11.2019 02:53
Фото: homediy.eu
Когти орла
Ученые проводили раскопки в пещере Кова Форадада, которая находится на северо-востоке Испании.
В работе участвовала международная группа археологов во главе с Антонио Родригесом-Идальго из Барселонского университета.
Исследователям удалось отыскать украшение, созданное неандертальцами из когтей орла Aquila adalberti (Императорского Орла). Эти хищные птицы обитают исключительно на Иберийском полуострове, указано в отчете, который опубликован в научном журнале Science Advances.
Как стало известно, 23 фаланги крупных пернатых хищников, соответствующие левой ноге птицы, были найдены в культурном слое, сформировавшемся примерно 39 тысячелетий назад. Археологи установили, что артефакты имеют следы обработки - над ними трудились с помощью каменных орудий.
Ученые полагают, что неандертальцы вели охоту на этих хищных птиц исключительно из-за культурных соображений. В частности, когти орла использовались как символические элементы для ожерелий, а также применялись в ритуалах.
Ранее израильские исследователи нашли созданные 400 тысяч лет назад консервы.
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