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Россияне выиграли юниорский чемпионат Европы по дзюдо
02:35
Фото: allvin.com.ua
Международные соревнования проходили в столице Удмуртии.
По итогам чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров, завершившегося в Ижевске 3 ноября, российская сборная лидировала в общем зачете, завоевав в общей сложности десять медалей.
Как стало известно, финальный этап принес в копилку отечественной юниорской сборной сразу две награды. Бронзу смогли завоевать Роман Донцов и Юрий Божа. Оба спортсмена выступали в весовой категории до 90 килограмма.
В первые два дня турнира члены российской команды успели заработать восемь медалей, причем половина из них - высшего достоинства.
Для участия в состязаниях международного уровня, проводившихся в крытом катке "Олимпиец", в Удмуртию съехались свыше трехсот дзюдоистов из более чем тридцати стран. За победу боролись представители ближнего и дальнего Зарубежья, в частности, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Польши, Турции, ФРГ и целого ряда других государств.
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