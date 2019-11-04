Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гражданину РФ удалось вырвать дочерей у шведской ювенальной юстиции

4.11.2019 17:01

Фото: twixik.ru



Денис Лисов, забравший ранее детей у приемных родителей и выехавший в Польшу, смог наконец возвратиться в Россию, передает телевизионный канал RT.



По словам многодетного отца, после перенесенных потрясений он взволнован, но все равно очень рад.



Вернувшись в Россию, Денис Лисов выразил благодарность "всем, кто принимал участие, помогал, поддерживал" их семью в трудный час. Россиянин указал на особую роль юристов и руководство Польши, которое не согласилось выдать его Швеции - там мужчине мог грозить тюремный срок.



Несколько лет назад супруги Лисовы, воспитывавшие тогда лишь одну дочку, уехали из родного Хабаровска в Швецию. Как оказалось, жизнь в Европе была достаточно сложной. Однако несмотря на трудности, у пары появились на свет еще двое детей. Отец семейства был вынужден много работать, он видел родных практически только в выходные. Супруга Лисова, остававшаяся все это время дома с детьми, постепенно сходила с ума. Женщина находилась в состоянии депрессии и в определенный момент начала проявлять агрессию к окружающим.



В результате два года назад ее насильственно госпитализировали с подозрением на шизофрению. Как только мать оказалась в специализированном стационаре, дочерей изъяла социальная служба. Очень быстро все девочки оказались у приемных родителей. Отца, забравшего их из этой семьи, власти Швеции объявили в розыск.



Весной этого года гражданин РФ Денис Лисов с тремя дочерьми был задержан польскими пограничниками, когда пытался вылететь из Варшавы в Россию вместе с тремя детьми двенадцати, шести и четырех лет. Как только семья добралась до Польши, к делу многодетного отца незамедлительно подключились российские дипломаты и юристы, указавшие польским правоохранителям на положения Конвенции о правах ребенка - в соответствии с документом, детей разлучать с родителями нельзя.



Автор: Злата Богатова

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