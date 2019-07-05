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В Польше рассмотрят дело о высылке россиянина, вывезшего из Швеции трех дочерей
5.7.2019 09:30
Фото: twixik.ru
Как рассказал адвокат Бабкен Ханзадян, Окружной суд Варшавы проведет заседание 10 июля.
Ранее Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который забрал у приемных родителей своих детей.
По словам польского адвоката Бабкена Ханзадяна, который представляет интересы семьи Лисовых, речь идет об упрощенной процедуре экстрадиции, учитывая, что власти Швеции ранее направили европейский ордер на арест. Предполагается, что суд вынесет решение в день заседания, запланированного на 10 июля.
В первых числах минувшего апреля Денис Лисов с тремя дочерьми был задержан польскими пограничниками. Россиянин в тот момент пытался вылететь из Варшавы в Россию вместе с детьми двенадцати, шести и четырех лет. Девочек незадолго до этого отец забрал из приемной семьи - дети были переданы туда по решению властей Швеции, вскоре после того, как их мать попала в психиатрическую больницу.
Как только Лисовы появились в Польше, к делу подключились российские дипломаты и адвокаты. В частности, они указали польским правоохранителям на положения Конвенции о правах ребенка. В соответствии с документом, детей разлучать с родителями нельзя.
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