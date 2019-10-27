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Игрок «Тоттенхэма» серьезно травмировал футболиста «Эвертона»
00:08
Фото: lenta.ru
Форвард лондонского клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин сломал ногу Андре Гомешу во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги.
После того, как нанес серьезную травму полузащитнику "Эвертона", футболист разрыдался, передают зарубежные СМИ.
Травмировав Андре Гомеша и увидев, насколько серьезное тот получил повреждение, Сон Хын Мин не смог сдержать эмоций. Футболист был настолько потрясен случившимся, что ему потребовалась поддержка коллег по команде.
Инцидент произошел на 79-й минуте матча, когда в напряженный момент игры Сон в подкате сфолил на Гомеше. В результате тот крайне неудачно упал на газон и не смог встать самостоятельно. По данным британских СМИ, у спортсмена предварительно диагностировали перелом.
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