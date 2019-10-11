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Ученые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервы


11.10.2019 19:54
Ученые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервыФото: ensonhaber.com

Как стало известно, древние люди умели запасаться "консервами" уже 420 тысяч лет назад. В качестве банок они использовали трубчатые кости животных, сообщают археологи, проводившие раскопки в пещере Кесем, которая находится неподалеку от Тель-Авива.

Исследователи рассказали о своем открытии в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances. Пещеру Кесем ранее обнаружили строители, когда разрушили ее свод во время строительства дороги, это случилось в 2000 году.

Позднее объект был огорожен и взят под охрану государства, там начали проводиться раскопки. Вскоре ученые выяснили, что примерно 420 тысяч лет назад там обитали древние люди. По мнению археологов, они покинули пещеру Кесем около 200 тысячелетий назад.

В числе наиболее интересных находок оказались фрагменты костей животных, дающие представление о питании обитателей пещеры. Особое внимание ученых привлекли характерные повреждения длинных костей - специалисты полагают, что древние люди питались костным мозгом и костным жиром ланей, в состав которых входит большое количество питательных веществ.

Природные "консервные банки" были способны на протяжении некоторого времени защищать содержимое костей от микробов, а значит и порчи. Поэтому люди старались делать запасы костей, чтобы при  необходимости съесть сохранившиеся в них костный жир и костный мозг.

Ученые в качестве примера напомнили о пеммикане - уникальном концентрате, который может храниться до трех лет. Индейцы Северной Америки делают его, смешивая костный мозг с жиром и истолченным сушеным мясом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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