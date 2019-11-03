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Полковник ФСБ Черкалин выразил готовность возвратить в казну более 6 млрд
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Полковник ФСБ Черкалин выразил готовность возвратить в казну более 6 млрд


3.11.2019 01:45
Полковник ФСБ Черкалин выразил готовность возвратить в казну более 6 млрдФото: vk.com

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин выразил готовность возвратить в госказну свыше шести миллиардов рублей, сообщают российские СМИ. Как стало известно, ответчик признал лишь часть исковых требований, пояснил адвокат фигуранта этого громкого дела.

В рамках очередного заседания, состоявшегося в столичном Головинском суде, прозвучала информация о том, что ответчик признал взыскание двухсот с половиной тысяч долларов, девятисот тысяч рублей, пятидесяти с половиной миллионов долларов, почти двух миллионов евро и еще нескольких огромных сумм.

По словам адвоката Владимира Михайлова, представляющего в суде интересы полковника ФСБ Кирилла Черкалина, его клиент выражает согласие на конфискацию шести с половиной миллионов евро, четырех тысяч фунтов и чуть менее восьмисот миллионов рублей, а также автомобиля марки Porsche Cayenne и дорогостоящих наручных часов и запонок.

Согласно нынешнему курсу Банка России в совокупности эта сумма превышает шесть миллиардов рублей "живыми" деньгами, которые были получены полковником незаконным путем.

При этом юрист зачитал перечень имущества, которое, как считает Черкалин, Генпрокуратура потребовала взыскать незаконно. Помимо 120 тысяч рублей и примерно двух тысяч швейцарских франков, речь идет о недвижимости, включая дома, квартиры и нежилые помещения, участках земли и роскошных ювелирных украшениях. Ответчик настаивает, что все это является собственностью его родственников, в частности, родителей и бывших жен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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