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В Мали более 50 военных убиты во время столкновений
00:50
Фото: znaj.ua
Как заявил министр коммуникаций этого западно-африканского государства Йайа Сангаре (Yaya Sangare), не месте происшествия были найдены тела пятидесяти трех военных и одного гражданского.
Ранее власти Мали подтвердили сведения о тридцати пяти погибших.
По данным РИА Новости, более пятидесяти военнослужащих армии Мали стали жертвами вооруженных столкновений с боевиками.
Точные сведения о числе погибших появились после того, как в Инделиман, где были атакованы позиции силовиков, прибыло подкрепление. По последней информации, выжить удалось лишь десяти военным. К настоящему времени ситуация уже полностью под контролем властей, подчеркнул Сангаре.
Прокомментировав инцидент, министр добавил, что тела всех погибших уже опознаны.
Боевики атаковали блокпост, расположеннный в районе Менака, в минувшую пятницу, 1 ноября. В правительстве Мали инцидент квалифицировали как "террористическую атаку". О своей ответственности за случившееся пока еще не объявила ни одна группировка, действующая в регионе.
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