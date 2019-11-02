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На Шри-Ланке умер от усталости слон, катавший туристов
2.11.2019 20:22
Фото: dainikbhaskar.com
Незадолго до смерти слона заставили перевозить сразу несколько групп туристов, сообщает Daily Mail.
По данным газеты, в результате жестокого обращение 18-летнее животное скончалось от усталости.
Трагический случай произошел на сафари, которое проводилось неподалеку от Сигирии. В Сети распространился видеоматериал, на кадрах которого запечатлен погибший слон по кличке Канакота. На ногах животного, лежащего на земле, можно увидеть специальные кандалы.
Как выяснили зоозащитники, незадолго до гибели слону пришлось перевезти без отдыха по меньшей мере три группы туристов. Все это время погонщик бил животное анкусом – специальным металлическим копьем, на конце которого имеется острый крюк. Кроме того, Канакоте пришлось участвовать в параде слонов, что также могло подорвать его здоровье.
На сегодняшний день в странах Азии в индустрии развлечений используются по меньшей мере 3000 слонов. При этом подавляющее большинство животных - около 80% страдают от плохого обращения.
Ранее сообщалось о трагической гибели слоненка Дамбо, который сломал ноги в зоопарке Пхукета во время шоу для туристов.
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