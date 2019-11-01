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Кристина Асмус отказалась от претензий за ее фото на надгробном камне
14:03
Фото: informing.ru
Ситуацию прокомментировал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы российской актрисы.
Как стало известно, Кристина Асмус отказалась от каких-либо претензий, включая требование денежной компенсации от фирмы, которая разместила ее фото на похоронной гравюре.
По данным агентства "Интерфакс", компания уже принесла звезде "устные и письменные извинения". Учитывая, что в инциденте не было злого умысла, на текущий момент вопрос уже можно считать закрытым - Кристина Асмус отказалась от претензии, включая возмещение морального ущерба.
Анатолий Кучерена отметил, что директор ООО "Ритмарт" в своем письме разъяснил, что произошло. По его словам, изображение Асмус было предоставлено сотрудникам кем-то из посетителей выставки ритуальных услуг, которая сейчас проходит в одном из павильонов ВДНХ. В результате фото было использовано для демонстрации возможностей гравировального устройства, и речь ни в коем случае не идет о намерении "обидеть или сделать неприятное Кристине".
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что актрису потрясли новости о том, что ее фотография попала на образец надгробия. Представители Асмус заявили о том, что звезда намеревается предъявить претензии и подать соответствующий иск в суд, требуя возмещения вреда.
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