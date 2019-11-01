Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кристина Асмус отказалась от претензий за ее фото на надгробном камне

14:03

Фото: informing.ru



Ситуацию прокомментировал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы российской актрисы.



Как стало известно, Кристина Асмус отказалась от каких-либо претензий, включая требование денежной компенсации от фирмы, которая разместила ее фото на похоронной гравюре.



По данным агентства "Интерфакс", компания уже принесла звезде "устные и письменные извинения". Учитывая, что в инциденте не было злого умысла, на текущий момент вопрос уже можно считать закрытым - Кристина Асмус отказалась от претензии, включая возмещение морального ущерба.



Анатолий Кучерена отметил, что директор ООО "Ритмарт" в своем письме разъяснил, что произошло. По его словам, изображение Асмус было предоставлено сотрудникам кем-то из посетителей выставки ритуальных услуг, которая сейчас проходит в одном из павильонов ВДНХ. В результате фото было использовано для демонстрации возможностей гравировального устройства, и речь ни в коем случае не идет о намерении "обидеть или сделать неприятное Кристине".



Накануне в СМИ появились сообщения о том, что актрису потрясли новости о том, что ее фотография попала на образец надгробия. Представители Асмус заявили о том, что звезда намеревается предъявить претензии и подать соответствующий иск в суд, требуя возмещения вреда.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.11.2019 22:49 Шойгу обвинил сослуживцев Шамсутдинова в нарушении приказа

Шойгу обвинил сослуживцев Шамсутдинова в нарушении приказа 31.10.2019 23:23 СКР возбудил дело по факту убийства 214 детей на Кубани в 1942 году

СКР возбудил дело по факту убийства 214 детей на Кубани в 1942 году 31.10.2019 23:03 Дипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в Мозамбике

Дипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в Мозамбике 31.10.2019 21:40 В Лондоне уйдут с молотка детские фотографии Елизаветы II

В Лондоне уйдут с молотка детские фотографии Елизаветы II 31.10.2019 15:39 В США для борьбы с лесными пожарами привлекают заключенных