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Кристина Асмус отказалась от претензий за ее фото на надгробном камне
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Кристина Асмус отказалась от претензий за ее фото на надгробном камне


14:03
Кристина Асмус отказалась от претензий за ее фото на надгробном камнеФото: informing.ru

Ситуацию прокомментировал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы российской актрисы.

Как стало известно, Кристина Асмус отказалась от каких-либо претензий, включая требование денежной компенсации от фирмы, которая разместила ее фото на похоронной гравюре.

По данным агентства "Интерфакс", компания уже принесла звезде "устные и письменные извинения". Учитывая, что в инциденте не было злого умысла, на текущий момент вопрос уже можно считать закрытым - Кристина Асмус отказалась от претензии, включая возмещение морального ущерба.

Анатолий Кучерена отметил, что директор ООО "Ритмарт" в своем письме разъяснил, что произошло. По его словам, изображение Асмус было предоставлено сотрудникам кем-то из посетителей выставки ритуальных услуг, которая сейчас проходит в одном из павильонов ВДНХ. В результате фото было использовано для демонстрации возможностей гравировального устройства, и речь ни в коем случае не идет о намерении "обидеть или сделать неприятное Кристине".

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что актрису потрясли новости о том, что ее фотография попала на образец надгробия. Представители Асмус заявили о том, что звезда намеревается предъявить претензии и подать соответствующий иск в суд, требуя возмещения вреда.

Автор: Злата Богатова

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