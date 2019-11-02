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Жителя Калужской области тяжело ранили, приняв за бобра
2.11.2019 00:05
Фото: vk.com
По данным региональной прокуратуры, неизвестный выстрелил в 30-летнего жителя города Протвино Московской области, когда тот занимался подводной охотой. По версии следствия, пловца, на котором был черный гидрокостюм, могли принять за бобра, передает РИА Новости.
ЧП случилось 25 октября, когда неустановленное лицо, находившееся на берегу реки Протва, по меньшей мере два раза выстрелило из ружья в 30-летнего подводного охотника. В результате потерпевший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, указано в сообщении ведомства.
По факту инцидента уже возбудили уголовное дело.
Отмечается, что выстрелы прозвучали в темное время суток, в месте, где водятся бобры. Учитывая, что сезон охоты на этих животных был официально открыт еще 1 октября, а потерпевший в черном гидрокостюме находился под водной гладью, его действительно могли принять за бобра.
Ранее алтайский охотник застрелил напарника, приняв его за лося.
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