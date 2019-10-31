Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР возбудил дело по факту убийства 214 детей на Кубани в 1942 году

31.10.2019 23:23

Фото: livejournal.com



Следственный комитет России (СКР) информирует о начале расследования по факту геноцида - расправы над воспитанниками детского дома в краснодарском городе Ейск. Преступление, жертвами которого стали более двухсот детей, было совершено в годы Великой Отечественной войны.



Соответствующее процессуальное решение приняли после анализа документов о массовом убийстве детей на Кубани. К гибели сотен детдомовцев причастны члены зондеркоманды СС-10 "а", которой руководил доктор Курт Кристман.



Как следует из рассекреченных ФСБ архивов, члены зондеркоманды, в составе которой находились начальник местного гестапо – обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух, 9 и 10 октября 1942 года убили 214 воспитанников ейского детдома. Все они были умерщвлены в мобильных газовых камерах.



Ранее региональное Управление ФСБ опубликовало документы, связанные со страшными событиями осени 1942 года в Ейске, где фашистскими захватчиками были убиты воспитанников детдома, эвакуированные в начале войны из Симферополя.



15 апреля 1943 года — примерно полгода спустя после трагедии — был составлен акт о братской могиле, где нашли останки воспитанников детдома. Судя по расположению тел и их обследованию, все ребята в момент разгрузки машин были живыми. Немцы попросту закопали их - ни огнестрельных ран, ни увечий, которые могли указывать на гибель детей до этого момента, эксперты не обнаружили.



Автор: Злата Богатова

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