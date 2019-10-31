|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в Мозамбике
31.10.2019 23:03
Фото: edusite.ru
Посольство РФ в Мозамбике
Как заявили представители посольства РФ в этом африканском государстве, их очень удивили сообщения о гибели пяти россиян на севере Мозамбика.
В дипмиссии подчеркнули, что не располагают никакой информацией и узнали о происходящем из прессы.
Российские дипломаты заявили, что с большим удивлением следят за публикациями в СМИ о нападении на наемников, в результате которого погибли пять граждан РФ. Как сообщает агентство "Интерфакс", именно так в дипмиссии прокомментировали публикации о россиянах, жестоко убитых на севере Мозамбика.
Ранее в Сети распространились сообщения об инциденте, случившемся 27 октября. Со ссылкой на собственные источники ряд изданий передавал о том, что двадцать военнослужащих Мозамбика и пятеро наемников из РФ стали жертвами атаки мятежников. Устроив засаду, они сначала обстреляли автомобиль, в котором ехали военные, а потом обезглавили убитых.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|