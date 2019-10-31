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Дипломаты прокомментировали сообщения о гибели пяти россиян в Мозамбике


31.10.2019 23:03
Посольство РФ в МозамбикеФото: edusite.ru
Посольство РФ в Мозамбике

Как заявили представители посольства РФ в этом африканском государстве, их очень удивили сообщения о гибели пяти россиян на севере Мозамбика.

В дипмиссии подчеркнули, что не располагают никакой информацией и узнали о происходящем из прессы.

Российские дипломаты заявили, что с большим удивлением следят за публикациями в СМИ о нападении на наемников, в результате которого погибли пять граждан РФ. Как сообщает агентство "Интерфакс", именно так в дипмиссии прокомментировали публикации о россиянах, жестоко убитых на севере Мозамбика.

Ранее в Сети распространились сообщения об инциденте, случившемся 27 октября. Со ссылкой на собственные источники ряд изданий передавал о том, что двадцать военнослужащих Мозамбика и пятеро наемников из РФ стали жертвами атаки мятежников. Устроив засаду, они сначала обстреляли автомобиль, в котором ехали военные, а потом обезглавили убитых.

Автор: Злата Богатова

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