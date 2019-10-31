|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ сообщают о гибели пяти россиян в Мозамбике
31.10.2019 01:36
Фото: znaj.ua
Как передает Carta de Mocambique, на юго-востоке Африки якобы погибли пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую в прошлом связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Отмечается, что граждане РФ были убиты при нападении повстанцев.
Со ссылкой на анонимные источники уточняется, что инцидент случился в минувшее воскресенье, 27 октября. Бойцы одной из повстанческих группировок устроили засаду на территории провинции Кабу-Делгаду.
Повстанцы атаковали машину, в которой в тот момент вместе с местными силовиками ехали российские наемники. Помимо пяти граждан РФ в результате обстрела этого автомобиля погибли двадцать сотрудников антитеррористического подразделения мозамбикских правоохранительных структур.
Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|