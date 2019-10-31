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В Пакистане более 70 человек погибли в загоревшемся поезде
31.10.2019 22:52
Как передает телевизионный канал Geo TV, причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать взрыв газовых баллонов.
Огонь в считанные минуты охватил три вагона.
По последним данным, жертвами происшествия стали семьдесят три человека. Количество пострадавших устанавливается. Известно также, что в трех загоревшихся вагонах поезда ехало более двухсот человек. Пассажирский поезд из Карачи следовал в Равалпинди. Пожар распространился на два вагона экономкласса и один вагон бизнес-класса.
Как заявил глава пакистанского министерства железнодорожного транспорта Шейх Рашид Ахмед, произошел взрыв двух баллонов, на которых готовили еду. Учитывая, что в процессе использовали много растительного масла, пламя очень быстро распространилось. По словам министра, большинство погибших получили смертельные травмы, когда пытались спастись от пожара и прыгали из поезда.
В спасательной операции задействованы ВС Пакистана, которые продолжают тесно взаимодействовать с гражданской администрацией. Привлечены армейские вертолеты.
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