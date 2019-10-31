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Житель Липецкой области по просьбе 15-летней подруги пытался убить ее родителей
31.10.2019 22:43
Фото: kpcdn.net
Полиция Липецкой области задержала 22-летнего жителя поселка Солидарность, который напал с ножом на родственников юной подруги.
По версии следствия, 15-летняя девушка сама попросила подозреваемого расправиться с ее отцом и мачехой. В настоящее время оба подозреваемых задержаны.
В результате ЧП, случившегося ночью 28 октября, погибла женщина. Жертвой инцидента стала сожительница отца подростка. Мужчину с ранениями доставили в больницу.
По материалам уголовного дела, молодой человек пытался убить отца 15-летней подруги и его сожительницу. Установлено, что он проник в дом жертв при помощи той же девушки и некоторое время ожидал, когда все уснут.
Сначала подозреваемый ударил ножом сожительницу отца подруги. Затем он пытался напасть и на хозяина дома, случайно ранив и свою приятельницу. Мужчина дал злоумышленнику отпор, сразу после чего пара скрылась. Вскоре обоих задержала полиция, ведется расследование.
Напомним, минувшей весной в Подмосковье к 16 годам лишения свободы приговорили дочь бухгалтера "Роснефти", организовавшую убийство своей семьи.
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