|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Армении стая бродячих собак загрызла трех кенгуру
31.10.2019 22:33
Фото: arnapress.kz
В результате ЧП, случившегося сегодня утром в столичном зверинце, "погибли три красношейных кенгуру".
Сумчатые млекопитающие не смогли дать отпор бродячим собакам, которые смогли проникнуть на территорию зоопарка.
Как рассказали представители администрации зоопарка в Ереване, на кенгуру ранним утром напала стая из пяти-шести бродячих собак. Ветеринары и биологи сразу же поспешили на помощь животным, но спасти сумчатых не удалось.
Жертвами происшествия стали трое кенгуру, доставленных в Армению в прошлом году из Молдовы.
Сотрудники столичного зверинца отметили, что сумели отловить лишь трех собак. Бродячие животные уже переданы в специальный центр.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|