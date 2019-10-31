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Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
31.10.2019 22:23
Фото: woman.ru
Татьяна Плаксина
Известная российская певица, поделившись новостями о состоянии дочери, призналась, что после четвертой операции у Татьяны "настроение не очень".
По словам Любови Успенской, врачи не дают прогнозов, но семья старается надеяться на лучшее.
Дочери Любови Успенской пришлось перенести еще одну операцию. Хирургическое вмешательство стало уже четвертым по счету, передает StarHit.ru. Продолжительное лечение потребовалось девушке после неудачного падения с велосипеда - в конце прошлого года Татьяна получила тяжелый перелом челюсти.
Первая операция окончилась неудачно. Как выяснилось позже, дочери певицы занесли инфекцию, поэтому потребовались дополнительные меры.
Как рассказала сама Любовь Успенская, ее дочь оперировал профессор, специально приехавший из Великобритании. Лондонский специалист отметил, что восстановительный этап займет не менее полутора месяцев, после чего можно будет судить о том, как идет заживление.
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