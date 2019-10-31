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Отставного генерал-майора подозревают в подготовке убийства


31.10.2019 21:09
Отставного генерал-майора подозревают в подготовке убийстваФото: pravda.ru

Александр Туривненко, который в прошлом руководил Западным управлением внутренних дел на транспорте, задержан по подозрению в подготовке убийства супруги его покойного брата.

В отношении отставного генерала полиции уже возбудили уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Ставропольскому краю.

В ведомстве пояснили, что предотвратить заказное убийство правоохранительным органам удалось благодаря своевременным и согласованным действиям сотрудников СКР и МВД по Северо-Кавказскому ФО.

По материалам уголовного дела, мотивом преступления были корыстные соображения - Туривненко хотел завладеть собственностью доли коммерческих фирм, перешедшей по наследству его племяннику. В результате он задумал убить гражданскую супругу своего покойного брата, которая проживает в Петербурге.

Занимая пост директора одного из санаториев в городе Кисловодске, генерал полиции в отставке решил, что племянник находится под влиянием матери. Намереваясь устранить препятствия к осуществлению задуманного, Туривненко заказал убийство женщины.

Подозреваемый посулил знакомому за расправу над матерью племянника миллион рублей, но тот обратился в полицию. Позже Туривненко, еще не зная о том, что находится под наблюдением, передал "киллеру" 150 тыс рублей на приобретение оружия. Затем полицейские инсценировали похищение женщины и ее убийство.

Туривненко был задержан, когда передавал деньги за "убийство", увидев подготовленные полицией фото с якобы погибшей женой брата.

Автор: Злата Богатова

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