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Отставного генерал-майора подозревают в подготовке убийства
31.10.2019 21:09
Фото: pravda.ru
Александр Туривненко, который в прошлом руководил Западным управлением внутренних дел на транспорте, задержан по подозрению в подготовке убийства супруги его покойного брата.
В отношении отставного генерала полиции уже возбудили уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Ставропольскому краю.
В ведомстве пояснили, что предотвратить заказное убийство правоохранительным органам удалось благодаря своевременным и согласованным действиям сотрудников СКР и МВД по Северо-Кавказскому ФО.
По материалам уголовного дела, мотивом преступления были корыстные соображения - Туривненко хотел завладеть собственностью доли коммерческих фирм, перешедшей по наследству его племяннику. В результате он задумал убить гражданскую супругу своего покойного брата, которая проживает в Петербурге.
Занимая пост директора одного из санаториев в городе Кисловодске, генерал полиции в отставке решил, что племянник находится под влиянием матери. Намереваясь устранить препятствия к осуществлению задуманного, Туривненко заказал убийство женщины.
Подозреваемый посулил знакомому за расправу над матерью племянника миллион рублей, но тот обратился в полицию. Позже Туривненко, еще не зная о том, что находится под наблюдением, передал "киллеру" 150 тыс рублей на приобретение оружия. Затем полицейские инсценировали похищение женщины и ее убийство.
Туривненко был задержан, когда передавал деньги за "убийство", увидев подготовленные полицией фото с якобы погибшей женой брата.
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