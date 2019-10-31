Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отставного генерал-майора подозревают в подготовке убийства

31.10.2019 21:09

Фото: pravda.ru



Александр Туривненко, который в прошлом руководил Западным управлением внутренних дел на транспорте, задержан по подозрению в подготовке убийства супруги его покойного брата.



В отношении отставного генерала полиции уже возбудили уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Ставропольскому краю.



В ведомстве пояснили, что предотвратить заказное убийство правоохранительным органам удалось благодаря своевременным и согласованным действиям сотрудников СКР и МВД по Северо-Кавказскому ФО.



По материалам уголовного дела, мотивом преступления были корыстные соображения - Туривненко хотел завладеть собственностью доли коммерческих фирм, перешедшей по наследству его племяннику. В результате он задумал убить гражданскую супругу своего покойного брата, которая проживает в Петербурге.



Занимая пост директора одного из санаториев в городе Кисловодске, генерал полиции в отставке решил, что племянник находится под влиянием матери. Намереваясь устранить препятствия к осуществлению задуманного, Туривненко заказал убийство женщины.



Подозреваемый посулил знакомому за расправу над матерью племянника миллион рублей, но тот обратился в полицию. Позже Туривненко, еще не зная о том, что находится под наблюдением, передал "киллеру" 150 тыс рублей на приобретение оружия. Затем полицейские инсценировали похищение женщины и ее убийство.



Туривненко был задержан, когда передавал деньги за "убийство", увидев подготовленные полицией фото с якобы погибшей женой брата.



Автор: Злата Богатова

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