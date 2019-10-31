Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Польше задержан россиянин, пытавшийся провезти в РФ десять тигров

31.10.2019 20:18

Фото: may9.ru



Силовикам пришлось задействовать целое подразделение снайперов спецназа, чтобы обеспечить безопасность во время перемещения хищников в вольеры, сообщает телевизионный канал TBH24. В рамках расследования, связанного с гибелью тигра на границе с Беларусью, польские правоохранители задержали 32-летнего россиянина.



Как передает ТАСС, полиция Польши задержала гражданина РФ, который пытался провезти в Россию десять тигров. Животные, оказавшись на границе, стали заложниками ситуации - сопровождающие хищников лица не смогли предоставить необходимые документы. В результате белорусские пограничники были вынуждены остановить фуру, в которой находились тигры.



Спустя некоторое время один из хищников скончался от неправильного кормления. Остальные животные нуждались в безотлагательной помощи. Минувшей ночью хищников наконец удалось доставить в зоопарк города Познань. По словам директора польского зверинца Евы Зграбчиньской, тигры живы, всех их успешно "удалось переместить из транспортных контейнеров в клетки". Во время перемещения животных никто из сотрудников не пострадал.



В рамках начатого расследования в Польше был задержан 32-летний россиянин, пытавшийся доставить в РФ из Италии десять животных. Предполагается, что ему в скором времени предъявят "обвинение по первому параграфу 35-й статьи закона об охране животных", - пояснила официальный представитель полицейского управления польского города Бяла Подляска Барбара Салчиньска-Пырхла. Суд может приговорить россиянина к наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Автор: Злата Богатова

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