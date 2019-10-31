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В Петербурге мужчина получил серьезные ожоги после прорыва трубы


31.10.2019 19:31
В Петербурге мужчина получил серьезные ожоги после прорыва трубыФото: smi2.net

В результате ЧП, случившегося на юге Северной столицы, пожилой мужчина была госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Городской станции скорой помощи, петербуржец получил ожоги после прорыва теплосети.

По данным АО "Теплосеть", авария случилась примерно в 14:30, когда поступил сигнал о происшествии около дома 20 корпус 1 на улице Олеко Дундича (Фрунзенский район Санкт-Петербурга). К месту происшествия были сразу же направлены сотрудники службы, которые локализовали вытекание воды, предварительно обеспечив все меры безопасности.

В связи с технологическим нарушением оказалось ограниченным движение транспорта по улице Олеко Дундича на участке от улицы Будапештской до Бухарестской. Решается вопрос о возмещении ущерба владельцам нескольких машин, которые оказались после аварии в зоне разлива.

Напомним, около года назад в самом центре Петербурга после прорыв трубы кипятком залило кафе. В результате ЧП на Измайловском проспекте погибли два человека.

Автор: Злата Богатова

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