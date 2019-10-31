|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге мужчина получил серьезные ожоги после прорыва трубы
31.10.2019 19:31
Фото: smi2.net
В результате ЧП, случившегося на юге Северной столицы, пожилой мужчина была госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе Городской станции скорой помощи, петербуржец получил ожоги после прорыва теплосети.
По данным АО "Теплосеть", авария случилась примерно в 14:30, когда поступил сигнал о происшествии около дома 20 корпус 1 на улице Олеко Дундича (Фрунзенский район Санкт-Петербурга). К месту происшествия были сразу же направлены сотрудники службы, которые локализовали вытекание воды, предварительно обеспечив все меры безопасности.
В связи с технологическим нарушением оказалось ограниченным движение транспорта по улице Олеко Дундича на участке от улицы Будапештской до Бухарестской. Решается вопрос о возмещении ущерба владельцам нескольких машин, которые оказались после аварии в зоне разлива.
Напомним, около года назад в самом центре Петербурга после прорыв трубы кипятком залило кафе. В результате ЧП на Измайловском проспекте погибли два человека.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|