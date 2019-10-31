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В Карелии утонули три рыбака
31.10.2019 19:08
Фото: vk.com
Следственные органы Карелии приступили к проверке по факту гибели троих мужчин на озере Выгозеро.
Тела рыбаков были найдены 29 октября в ходе поисковой операции у берегов полуострова Сиговец.
ЧП случилось в акватории озера Выгозеро (территория Сегежского района), где были найдены тела жителей города Сегежа. До этого нашли затопленную лодку "Сарепта" с установленным на нее подвесным мотором марки Tohatsu.
Трое мужчин возраста 45, 46 и 49 лет числились без вести пропавшими, начиная с 28 октября, когда отправились рыбачить. Пока основной причиной остается несчастный случай, произошедший из-за плохой погоды. По версии следствия, сильным ветром могло перевернуть лодку, после чего мужчины оказались в воде, из-за больших волн они не смогли самостоятельно добраться до берега.
Процессуальное решение примут по результатам проверки.
Ранее сообщалось об исчезновении трех мужчин, рыбачивших на Онежском озере в Карелии. Жительница Петрозаводска обратилась в полицию, сообщив о том, что не может связаться с мужем и сыном, вскоре после чего в 10 км от берега был найден пустой катер, принадлежащий жителю Медвежьегорска. Рыбаки пропали 27 октября.
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