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Рики Мартин снова стал отцом
31.10.2019 18:49
Фото: billboardradio.cn
По словам Рики Мартина, ставшего отцом уже в четвертый раз, полное имя его сына - Рен Мартин-Йосеф.
Пуэрто-риканский поп-исполнитель признался, что ему очень нравятся большие семейства.
О пополнении в своей семье певец сообщил в Instagram. Отметив, что ему нравится, когда семейство большое, Рики Мартин назвал имя сына - Рен Мартин-Йосеф. Ребенок звезды появился на свет благодаря суррогатной матери, как и трое других детей певца - родившиеся в 2008 году мальчики-близнецы Маттео и Валентино, а также дочь Люсия, о рождении которой артист рассказал в последний день прошлого года.
Напомним, в 2010 году певец признался в нетрадиционной ориентации. В прошлом году Рики Мартин узаконил отношения с артистом и художником сирийского происхождения Джване Йосефом.
Ранее российский артист Сергей Лазарев подтвердил, что у него родилась дочь. Слухи о том, что у звезды появился еще один малыш, начали распространяться в прессе достаточно давно. Однако лишь спустя год после рождения Анны ее отец наконец сделал признание.
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