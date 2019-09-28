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Сергей Лазарев подтвердил, что у него родилась дочь
05:49
Фото: vk.com
Слухи о том, что известный российский артист вновь стал отцом, начали распространяться в прессе достаточно давно. Однако лишь сейчас Сергей Лазарев решил наконец признаться, что у него появился на свет еще один ребенок - подрастает дочка.
Сенсационное признание прозвучало в эфире программы "Секрет на миллион", которая выходит в эфир телевизионного канала НТВ.
По словам Сергея Лазарева, его дочери уже исполнился год, девочку зовут Анна. Артист сообщил о том, что малышка появилась на свет с весом в 3 килограмма 700 граммов, ее рост тогда составлял 52 сантиметра.
Певец отметил, что не присутствовал во время рождения ребенка, но забирал дочку из роддома вместе с сыном Никитой. Мальчик, который также долгое время оставался тайной для широкой общественности, сейчас очень трогательно относится к Ане. Как рассказал Лазарев, его сын старается опекать младшую сестренку.
Артист также рассказал, что девочка, которой он уделяет как можно больше внимания и скупает самые красивые наряды, уже учится ходить.
В прессе слухи о том, что Сергей Лазарев вновь стал отцом, начали распространяться еще минувшей весной. Но на все вопросы журналистов артист предпочитал отшучиваться.
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