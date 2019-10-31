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В Омской области два человека погибли в ДТП, шесть в больнице
31.10.2019 17:02
Фото: vk.com
Под Омском в результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка.
Как сообщили представители местных правоохранительных органов, в больницы после аварии были доставлены шесть пострадавших.
Смертельная авария случилась на трассе Бакбасар - Азово - Шербакуль. По данным регионального главка МВД, водитель машины Mitsubishi, направлявшийся в тот момент в сторону населенного пункта Азово, допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство столкнулось с автомобилем Nissan.
На месте происшествия от полученных ранений погибли водитель машины Mitsubishi и его пассажирка. Три человека из той же машины были доставлены в медицинское учреждение. В аварии также пострадали и были экстренно госпитализированы водитель и два пассажира Nissan.
Обстоятельства и причины ДТП выясняют специалисты.
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