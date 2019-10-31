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Житель Волгограда жестоко расправился с женой и тещей
31.10.2019 15:04
Фото: v-moldove.ru
Как сообщили в региональном СУ СКР, нетрезвый житель Волгограда отрезал головы супруге и ее матери. Затем он попытался покончить с собой.
По предварительным данным, преступление было совершено в результате бытового конфликта.
Правоохранительные органы Волгограда задержали мужчину, который подозревается в причастности к двойному убийству. По словам официального представителя регионального СУ СКР Наталии Рудник, преступление было совершено на улице Розы Люксембург. По факту обнаружения обезглавленных тел двух женщин уже возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Останки погибших нашли сегодня утром, передает агентство "Интерфакс".
Жертвами убийства стали 41-летняя женщина и ее 63-летняя мать. Предположительно, с ними во время бытового конфликта расправился муж дочери, пояснила Рудник. 38-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жены и тещи, был задержан в той же квартире, где проживал вместе с погибшими.
Установлено, что после ЧП злоумышленник созвонился со своей знакомой и рассказал о содеянном. Женщина незамедлительно приехала в квартиру и увидела трупы. Сразу после этого она обратилась в правоохранительные органы.
Когда в квартиру прибыли полицейские, подозреваемый пытался нанести смертельные ранения и себе, однако ему помешали свести счеты с жизнью. После оказания медицинской помощи мужчина был доставлен в отделение.
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