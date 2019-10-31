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В Ленобласти найдено тело пятого погибшего при пожаре в садоводстве
31.10.2019 14:04
Фото: vk.com
Как сообщает агентство "Интерфакс", на месте пожара в садоводстве в Ленинградской области найдены останки еще погибшего - жертвами происшествия стали пять человек.
Информация поступила от представителей регионального главка МЧС.
Ранее в ведомстве подтвердили сведения о четырех жертвах пожара.
По факту гибели пяти человек сейчас проводит проверку региональное СУ СКР. Правоохранители сообщают, что в результате происшествия погибли члены одной семьи. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по результатам предварительного разбирательства.
ЧП случилось в ночь на среду в населенном пункте Васкелово Всеволожского района Ленобласти. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы примерно в 6:10, уже спустя час пламя было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 кв. м.
В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что среди погибших в результате пожара трое детей.
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