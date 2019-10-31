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В Гродно найдена печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху
31.10.2019 13:45
Фото: пресс-служба Гродненского государственного историко-археологического музея
Как предполагают ученые, артефакт мог оказаться в этом белорусском городе в связи с тем, что дочь Мономаха была супругой гродненского князя. Находка, предварительно датированная XII веком, представляет огромный исследовательский интерес.
Печать в ходе раскопок на территории Нового замка в Гродно смог отыскать минский археолог Иван Спирин, рассказали журналистам представители Гродненского государственного историко-археологического музея.
Подобного рода печати использовались в ранний период существования Гродно, пояснили историки. На одной стороне свинцовой печати, которая зажималась на прикрепленных к документам шнурках, можно увидеть Василия Кесарийского, считавшегося небесным покровителем Владимира Мономаха. С другой стороны размещаются слова благопожелательной надписи, выполненной на древнерусском языке. В ней содержится просьба о божьей помощи.
Ранее во Франции удалось раскрыть секрет древней мумии кошки. Исследователям пришлось потратить довольно много времени, но в результате они выяснили, что внутри артефакта, созданного в Древнем Египте около двух с половиной тысячелетий назад, спрятано несколько кошачьих скелетов.
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