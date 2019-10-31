|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительница Костромы отдала мошеннику более 2 млн рублей
31.10.2019 00:54
Фото: livejournal.com
Пенсионерка, став жертвой злоумышленника, отдала ему все накопления, а потом пыталась взять кредит.
Узнав о цели получения денег, сотрудница банка посоветовала потерпевшей обратиться в полицию.
После того, как жительница Костромы написала заявление, следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с ущербом, который превышает два миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, с 62-летней местной жительницей по телефону связался некий мужчина и представился следователем. Первый разговор состоялся в начале октября.
Выдавая себя за следователя, мужчина сообщил своей жертве о том, что ей якобы полагается компенсация за ранее купленные лекарства. В медицинских препаратах обнаружили токсичные вещества, но теперь всем пострадавшим полагается по десять миллионов рублей.
В результате мошенник убедил пенсионерку написать заявление, а потом начал выманивать из нее деньги на покрытие накладных расходов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|