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Власти Израиля экстрадируют в США россиянина Буркова


00:24
Власти Израиля экстрадируют в США россиянина БурковаФото: vk.com

Соответствующее решение принял глава Министерства юстиции еврейского государства Амир Охана, передает РИА Новости.

До этого экстрадицию гражданина РФ уже утвердили районный и Верховный суд.

В Соединенных Штатах россиянина Алексея Буркова ранее объявили в розыск в связи с подозрениями в киберпреступлениях. В израильском ведомстве пояснили, что решение об экстрадиции гражданина РФ принималось "после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов".

Адвокат Михаил Ирони, представляющий интересы россиянина, собирается в самое ближайшее время подать апелляцию в Верховный суд Израиля. Кроме того, оспаривать это решение собираются и представители израильтянки Наамы Иссахар, которая ранее была осуждена в России за контрабанду наркотиков. По мнению юристов, экстрадиция Буркова значительно понизит шансы на помилование девушки.

Напомним, о помиловании 26-летней израильтянки, приговоренной к семи с половиной лет лишения свободы, ранее просил президента РФ Владимира Путина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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