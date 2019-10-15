Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России

15.10.2019 21:23

Фото: median.az

Биньямин Нетаньяху



Как сообщает газета Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе РФ Владимиру Путину, попросив о помиловании Наамы Иссахар.



Ранее 26-летняя израильтянка была осуждена в России и приговорена к реальному сроку.



Со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху отмечается, что соответствующее обращение было направлено 13 октября. В тексте указывается на некие "особенные и индивидуальные обстоятельства" дела Наамы Иссахар. Поэтому израильский премьер взывает к милосердию и состраданию Путина, призывая его "лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение".



Ранее издание Jerusalem Post сообщило о том, что власти Израиля не согласились на предложение Москвы обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова, задержанного в аэропорту Тель-Авива еще в 2015 году по запроссу Соединенных Штатов.

Израильтяне пояснили, что Высший суд страны уже вынес решение о выдаче россиянина американской стороне, поэтому такой обмен произвести не представляется возможным.



Напомним, на прошлой неделе Нааму Иссахар признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорили к лишению свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Женщину задержали в минувшем апреле в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево. Как оказалось, девушка, имеющая двойное гражданство (Израиля и Соединенных Штатов) имела при себе около девяти граммов гашиша. Израильтянка делавшая пересадку в Москве, летела из Дели в Тель-Авив.



Автор: Злата Богатова

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