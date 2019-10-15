ИнтерНовости - новости в стране и мире
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России
В Испании вынесли приговор лидерам движения за отделение Каталонии
В Испании вынесли приговор лидерам движения за отделение Каталонии
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФСБ: В России с начала года предотвращено 39 терактовФСБ: В России с начала года предотвращено 39 терактов
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвалеВ Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
Киев требует распустить ДНР и ЛНРКиев требует распустить ДНР и ЛНР
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в РоссииНетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России
Жителя Орска задержали по подозрению в убийстве материЖителя Орска задержали по подозрению в убийстве матери

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в России


15.10.2019 21:23
Биньямин НетаньяхуФото: median.az
Биньямин Нетаньяху

Как сообщает газета Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе РФ Владимиру Путину, попросив о помиловании Наамы Иссахар.

Ранее 26-летняя израильтянка была осуждена в России и приговорена к реальному сроку.

Со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху отмечается, что соответствующее обращение было направлено 13 октября. В тексте указывается на некие "особенные и индивидуальные обстоятельства" дела Наамы Иссахар. Поэтому израильский премьер взывает к милосердию и состраданию Путина, призывая его "лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение".

Ранее издание Jerusalem Post сообщило о том, что власти Израиля не согласились на предложение Москвы обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова, задержанного в аэропорту Тель-Авива еще в 2015 году по запроссу Соединенных Штатов.
Израильтяне пояснили, что Высший суд страны уже вынес решение о выдаче россиянина американской стороне, поэтому такой обмен произвести не представляется возможным.

Напомним, на прошлой неделе Нааму Иссахар признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорили к лишению свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Женщину задержали в минувшем апреле в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево. Как оказалось, девушка, имеющая двойное гражданство (Израиля и Соединенных Штатов) имела при себе около девяти граммов гашиша. Израильтянка делавшая пересадку в Москве, летела из Дели в Тель-Авив.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Житель Чикаго убил своих соседейЖитель Чикаго убил своих соседей
На Урале возбудили дело после пропажи молодой материНа Урале возбудили дело после пропажи молодой матери
В Турции 8 мирных жителей погибли при минометном обстреле из СирииВ Турции 8 мирных жителей погибли при минометном обстреле из Сирии
Комментарий на портале YouTube впервые собрал миллион лайковКомментарий на портале YouTube впервые собрал миллион лайков
В Мордовии несколько заключенных нанесли себе порезыВ Мордовии несколько заключенных нанесли себе порезы

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru