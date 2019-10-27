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В Минобороны с сомнением прокомментировали операцию США по ликвидации аль-Багдади
00:50
Фото: repeatme.ru
Российское оборонное ведомство на данный момент не располагает достоверными сведениями об операции, которую проводили американские военнослужащие в сирийской провинции Идлибю
Заявление властей Соединенных Штатов, сообщивших о ликвидации главаря запрещенного в РФ "Исламского государства" прокомментировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, учитывая рост числа "непосредственных участников" данной операции, а также государств, которые якобы были задействованы в ней, возникают "обоснованные вопросы и сомнения". Указав на абсолютно противоречивые подробности в этих сообщениях, представитель российского Минобороны добавил, что в течение минувшей субботы, как и последних дней по зоне деэскалации Идлиб не наносилось ударов с воздуха - ни Соединенными Штатами, ни силами так называемой "международной коалиции".
Ранее в Вашингтоне объявили об уничтожении в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, вскоре после чего начали поступать сведения о различных деталях операции, которую провели американские военные. В частности, речь шла о том, что национальная разведка Ирака указала военным США местонахождение аль-Багдади - лидер ИГ в тот момент находился в населенном пункте Бариша в Сирии. Операция в провинции Идлиб осуществлялась с привлечением восьми американских вертолетов и двух беспилотников. В общей сложности мероприятия продолжались около полутора часов, включая высадку десанта.
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