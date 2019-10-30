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В Архангельске расследуют дело о каннибализме
30.10.2019 05:23
Фото: кадр видео с youtube.com
В прошлом задержанный уже был судим за убийства
По версии следствия, жертвами 51-летнего жителя Архангельска могли стать по меньшей мере три человека.
Как сообщает СУ СКР по региону, преступления совершались в период 2016—2017 годов.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый совершил убийство трех мужчин. Мужчина действовал по одной и той же схеме - наносил своим знакомым, с которыми совместно употреблял спиртные напитки, ножевые ранения, когда они засыпали после застолья.
Расчленив тела, подозреваемый некоторые части использовал для приготовления пищи. Остальные фрагменты складывал в пакеты и выбрасывал в близлежащие водоемы. Останки убитых, в частности, обнаружили в озере Бутыгино, которое расположено в округе Майская горка Архангельска.
Кроме того, подозреваемый в течение некоторого времени проживал в квартире одного из убитых. При этом он заявлял родственникам, что хозяин якобы находится в отъезде.
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