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В Испании пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступников


30.10.2019 02:21
В Испании пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступниковФото: livejournal.com

Национальная полиция Испании сообщает о задержании одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, который ранее был включен в соответствующий список Европола. Подозреваемый в попытке дерзкого ограбления был схвачен в Марбелье (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).

Как стало известно, подозреваемый был задержан на вечеринке, организованной в честь его дня рождения. Полицейские нашли у этого мужчины нашли поддельные французские документы. Задержанного могут приговорить к двдцати двум годам лишения свободы.

Преступление было совершено в ночь на 3 апреля 2013 года в Люксембурге. Группа вооруженных людей грабителей, в которую входили от пяти до семи злоумышленников, атаковала штаб-квартиру инкассаторской компании.

Взорвав двери офиса, преступники не смогли добраться до бункера, где находились денежные средства. Нападавшие вступили в перестрелку с полицейскими, которые прибыли на место происшествия, а потом пересекли границу и скрылись в Бельгии.

Автор: Злата Богатова

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