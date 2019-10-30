Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании пойман один из самых разыскиваемых в Европе преступников

30.10.2019 02:21

Фото: livejournal.com



Национальная полиция Испании сообщает о задержании одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, который ранее был включен в соответствующий список Европола. Подозреваемый в попытке дерзкого ограбления был схвачен в Марбелье (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).



Как стало известно, подозреваемый был задержан на вечеринке, организованной в честь его дня рождения. Полицейские нашли у этого мужчины нашли поддельные французские документы. Задержанного могут приговорить к двдцати двум годам лишения свободы.



Преступление было совершено в ночь на 3 апреля 2013 года в Люксембурге. Группа вооруженных людей грабителей, в которую входили от пяти до семи злоумышленников, атаковала штаб-квартиру инкассаторской компании.



Взорвав двери офиса, преступники не смогли добраться до бункера, где находились денежные средства. Нападавшие вступили в перестрелку с полицейскими, которые прибыли на место происшествия, а потом пересекли границу и скрылись в Бельгии.



Автор: Злата Богатова

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