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Мать петербургской школьницы, погибшей в турецком бассейне, стала одной из обвиняемых
30.10.2019 01:16
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Турции, продолжающее расследование по факту ЧП, включили в число обвиняемых мать девочки.
Напомним, 12-летняя школьница из Петербурга скончалась в конце августа, так и не придя в сознание.
В гибели Алисы Адамовой после ЧП в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец ребенка. По его словам, женщина сейчас фигурирует в этом деле как обвиняемый второй степени. Турецкая сторона аргументировала свои действия тем, что за ребенком надо было лучше следить. В числе обвиняемых - представители руководства отеля.
Написав об этом на своей странице в соцсети, отец девочки добавил, что пропали записи с камер наблюдения, которые были установлены на территории отеля в Бодруме. В распоряжении следствия имеются лишь кадры, на которых запечатлено, как ребенок ходит по краю бассейна. Потом "запись прекратилась", — пояснил отец Алисы.
Трагедия случилась минувшим летом в отеле Sunhill 4* в Бодруме, когда руку девочки затянуло в насос бассейна. Отец смог вытащить дочку лишь с помощью нескольких очевидцев из числа отдыхающих. Ребенка сразу же госпитализировали, но маленькая россиянка впала в кому. Спустя десять дней, так и не придя в сознание, девочка умерла.
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