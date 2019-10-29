|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Наргиз опровергла сообщения о сорванном концерте в Уссурийске
29.10.2019 22:39
Фото: ovideo.ru
Как заявила артистка, прокомментировав появившиеся в СМИ жалобы зрителей, извиняться ей не за что.
По словам Наргиз, тур прошел прекрасно, публика осталась очень довольна увиденным.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что с концерта Наргиз в Уссурийске ушло немало зрителей, которых расстроило поведение артистки на сцене. Со ссылкой на рассказы очевидцев отмечалось, что певица прямо на сцене употребляла спиртное и позволяла себе обсценную лексику.
Артистка, прокомментировав эти публикации, отметила, что она "неприлежная, нехорошая", и во время ее концертов "рок-н-ролл творится на сцене". Наргиз подчеркнула, что выступления в рамках тура по Дальнему Востоку прошли превосходно. Слухи же о якобы уходивших зрителях распространяют ее бывшие коллеги. По мнению Наргиз, этим могут заниматься продюсер Макс Фадееев и сотрудники его центра.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|