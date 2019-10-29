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Побит рекорд по скорости покорения высочайших гор мира
29.10.2019 22:10
Фото: tatromaniak.pl
Новым рекордсменом стал непальский альпинист Нирмал Пурья (Nirmal Purja).
Как сообщает BBC News, бывшему британскому морпеху на покорение всех четырнадцати высочайших вершин планеты потребовалось лишь семь месяцев. Предыдущие рекорды были установлены польским и южнокорейским скалолазами, причем им было необходимо по несколько лет.
Последней из горных вершин-восьмитысячников для 36-летнего Пурьи стала Шишабангму в Гималаях. Восхождение на пик, расположенный на территории Тибетского автономного района в Китае, альпинист планировал еще в сентябре. Но власти выдали соответствующее разрешение лишь в середине октября, сразу после чего Пурья и отправился покорять Шишабангму.
Первой вершиной, на которую поднялся непальский альпинист, намеревавшийся установить рекорд, стала Аннапурна I. На высочайшую точку горного массива Аннапурна в Гималаях Пурья поднялся в минувшем апреле, а уже месяц спустя взобрался на Эверест и еще четыре вершины в Непале.
В течение июля бывший морпех успел совершить восхождение сразу на пять гор в Пакистане, а в сентябре покорил два пика в Китае и Непале.
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