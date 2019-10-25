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В Забайкалье военный расстрелял сослуживцев: погибли 8 человек
25.10.2019 22:22
Фото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов
По предварительным данным, ЧП случилось сегодня, 25 октября, примерно в 18:20 по местному времени (12:20 по Москве).
Во время смены караула 20-летний срочник открыл стрельбу из табельного оружия по сослуживцам.
Нападавший был задержан сразу после того, как расстрелял десять человек. Восемь из них от полученных ранений скончались на месте. По данным СМИ, имя 20-летнего солдата, устроившего бойню в части - Рамиль Шамсутдинов.
Согласно официальным источникам, стрелок является военнослужащим ремонтно-технической базы, которая в настоящее время дислоцирована в Читинском районе Забайкалья. В этом месте он прослужил около четырех месяцев. В Минобороны РФ, прокомментировав инцидент, заявили о том, что речь может идти о нервном срыве. По данным ведомства, случившееся никак не связано с прохождением службы.
Позже стало известно, что погибли два офицера, пять срочников и один контрактник. Раненых доставили в госпиталь, их состояние врачи сейчас оценивают как тяжелое. В скором времени будет решен вопрос о транспортировке их для лечения в Москву.
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