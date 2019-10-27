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Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, назвал причину трагедии
27.10.2019 22:57
Фото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов
Как заявил отец Рамиля Шамсутдинова, его сын мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины.
Ранее в СМИ уже появлялись предположения о неуставных отношениях, которые могли стать причиной трагического происшествия в Забайкалье.
По мнению отца Рамиля Шамсутдинова, его сына сейчас пытаются представить ненормальным или "возложить вину на личные отношения", из-за которых у срочника сдали нервы. Однако в действительности нельзя исключать версию о том, что в части "могла быть дедовщина", заявил мужчина. Он также отметил, что сам "работал в УМВД" и поэтому имеет представление о том, "как эта система работает".
Отец солдата пояснил, что военные с ним пока еще связаться не пытались. Через назначенного адвоката отцу удалось узнать, что Рамиль сейчас находится в хорошем состоянии. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую.
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