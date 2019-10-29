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Женская сеть myJulia.ru
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В Турции впала в кому туристка из России
29.10.2019 13:01
Фото: vestnikkavkaza.net
Жительницу Петербурга 1988 г.р. ранее доставили в госпиталь в городе Анталья.
Как сообщает ТАСС, турецкие врачи диагностировали у россиянки подозрение на инфаркт головного мозга.
Вскоре медики дали разрешение на транспортировку пациентки в РФ, пояснили представители туристической компании "TUI Россия".
Как информирует Генеральное консульство РФ в Анталье, девушку экстренно госпитализировали еще 18 октября. В настоящее время состояние россиянки оценивается врачами как стабильно тяжелое, петербурженка впала в кому и остается в реанимации.
Женщина сейчас подключена к системе искусственной вентиляции легких, отметили в дипмисии. По данным консульства, страховая компания "Ингосстрах" держит ситуацию на контроле, специалисты уже связались с турецким госпиталем. Решаются вопросы, связанные с расходами на лечение, организацией и оплатой транспортировки пациентки в Россию.
Ранее российский турист, впавший в кому в Турции, скончался в самолете по дороге в родной Сыктывкар.
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