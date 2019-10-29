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В Ираке с конца прошлой недели жертвами беспорядков стали более 80 человек


29.10.2019 05:10
В Ираке с конца прошлой недели жертвами беспорядков стали более 80 человекФото: inbusiness.kz

По данным Высшей комиссии по правам человека, лишь в столице страны - Багдаде за период с 24 октября погибли 26 протестующих. Большинство манифестантов погибли от последствий попадания им в голову гранат со слезоточивым газом.

Ранее поступала информация о сорока жертвах столкновений.

Как передает новостной портал "Мавазин ньюс", цитируя заявление Высшей комиссии по правам человека, после того, как в Багдаде погибли пять манифестантов, общее количество жертв возросло до 82.

Антиправительственные акции начались в Багдаде и ряде провинций на юге и севере страны еще 1 октября. После того, как мирные митинги начали перерастать в ожесточенные столкновения с силовиками, полицейские и военные, обеспечивающие порядок, прибегли к спецсредствам. Кроме того, они уже стреляют по демонстрантам на поражение, пишут зарубежные СМИ.

Автор: Злата Богатова

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