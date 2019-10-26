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В Ираке растет число жертв беспорядков
26.10.2019 01:36
Фото: livejournal.com
По последним официальным данным, до сорока человек увеличилось количество погибших в результате столкновений в Ираке.
Как передает агентство Reuters, силовики применяют для разгона спецсредства, а также стреляют на поражение.
Силы безопасности Ирака, применив против участников акции протеста слезоточивый газ, позже открыли по ним огонь. В результате продолжающихся столкновений погибли уже сорок человек. При этом восемь протестующих были убиты во время разгона демонстрации в столице страны Багдаде.
Согласно поступающим данным, ранения во время столкновений получили не менее двух тысяч человек. Как заявил официальный представитель МВД Ирака, пострадали около семидесяти силовиков.
Правоохранительные органы начали использовать спецсредства после того, как демонстранты попытались прорваться в так называемую "зеленую зону" Багдада, где находятся правительственные учреждения и здания иностранных дипмиссий.
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