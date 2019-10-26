В Ираке растет число жертв беспорядков

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
В Москве у отеля, где остановился Макгрегор, собираются дагестанцы
В Москве у отеля, где остановился Макгрегор, собираются дагестанцы
В Госдуме отреагировали на заявление МИД Украины по Крыму
В Госдуме отреагировали на заявление МИД Украины по Крыму
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в жестоком убийстве родителейЖителя Подмосковья задержали по подозрению в жестоком убийстве родителей
Назван вероятный мотив солдата, расстрелявшего сослуживцев в ЗабайкальеНазван вероятный мотив солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Португальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологиейПортугальского акушера отстранили от работы после рождения ребенка с серьезной патологией
На Алтае до восьми человек возросло число жертв аварии с двумя микроавтобусамиНа Алтае до восьми человек возросло число жертв аварии с двумя микроавтобусами
При взрыве газа в кафе Улан-Удэ пострадали шесть человекПри взрыве газа в кафе Улан-Удэ пострадали шесть человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ираке растет число жертв беспорядков


26.10.2019 01:36
В Ираке растет число жертв беспорядковФото: livejournal.com

По последним официальным данным, до сорока человек увеличилось количество погибших в результате столкновений в Ираке.

Как передает агентство Reuters, силовики применяют для разгона спецсредства, а также стреляют на поражение.

Силы безопасности Ирака, применив против участников акции протеста слезоточивый газ, позже открыли по ним огонь. В результате продолжающихся столкновений погибли уже сорок человек. При этом восемь протестующих были убиты во время разгона демонстрации в столице страны Багдаде.

Согласно поступающим данным, ранения во время столкновений получили не менее двух тысяч человек. Как заявил официальный представитель МВД Ирака, пострадали около семидесяти силовиков.

Правоохранительные органы начали использовать спецсредства после того, как демонстранты попытались прорваться в так называемую "зеленую зону" Багдада, где находятся правительственные учреждения и здания иностранных дипмиссий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человекВ Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
В Осло задержан вооруженный злоумышленник, сбивший людей на угнанной машине скоройВ Осло задержан вооруженный злоумышленник, сбивший людей на угнанной машине скорой
В Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейскихВ Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейских
Окольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и ЧехииОкольцованных на Куршской косе летучих мышей поймали в Германии и Чехии
Принц Гарри дал откровенное интервью о сложных отношениях с братомПринц Гарри дал откровенное интервью о сложных отношениях с братом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru