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Глава NASA хотел бы довести до девяти число планет в Солнечной системе
28.10.2019 19:29
Фото: smi2.net
Невзирая на решение Международного астрономического союза, вынесенное в 2006 году, Джим Брайденстайн убежден, что Плутон является планетой и ему необходимо вернуть этот статус. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) говорил об этом во время Международного аэронавтического конгресса, передает Forbes.
По словам Джима Брайденстайна, как руководитель NASA он продолжает верить, "что Плутон – это планета". Заявление было сделано во время последнего дня конгресса.
Астрономы уже достаточно давно ведут споры о том, что можно считать планетой. Когда американский астроном Клайд Томбо в 1930 году открыл Плутон, это небесное тело называли планетой, ведь оно отличалось от комет, астероидов или звезд.
Спустя время критерии к планетам стали жестче. В результате продолжительных дебатов заключили, что планета может представлять собой исключительно тело, располагающееся на орбите Солнца, обладающее достаточно большими размерами и способное поддерживать сферическую форму за счет самогравитации, а также находящееся на "чистой" орбите вокруг Солнца, где нет каких-либо посторонних объектов.
Ранее сообщалось о том, как американский космоплан X-37B успешно завершил секретную миссию, доставив на орбиту новые компактные спутники. Полет стал самым продолжительным на сегодняшний день. Рекордно длинная экспедиция продолжалась в течение 780 суток. Ранее рекордом пребывания на околоземной орбите для этого беспилотного аппарата считались 718 дней. Следующий запуск, который станет уже шестым по счету, предполагается в 2020 году.
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