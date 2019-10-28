|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американский космоплан X-37B завершил секретную миссию
28.10.2019 05:15
Фото: sciencedebate2008.com
Доставив на орбиту новые компактные спутники, американский космоплан X-37B успешно завершил секретную миссию.
Полет стал самым продолжительным на сегодняшний день, сообщает ТАСС.
Как информируют на своем официальном сайте ВВС Соединенных Штатов рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана X-37B на орбиту удалось доставить новые компактные спутники. Завершив секретную миссию, которая стала наиболее продолжительной за время полетов, космоплан совершил приземление. Как заявил официальный представитель американских ВВС Рэнди Уолден, в частности, были осуществлен ряд экспериментов.
Рекордно длинная экспедиция продолжалась в течение 780 суток. Ранее рекордом пребывания на околоземной орбите для этого беспилотного аппарата считались 718 дней. Следующий запуск, который станет уже шестым по счету, предполагается в 2020 году.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|