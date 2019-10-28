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Житель Уфы пропал с двумя малолетними сыновьями
28.10.2019 13:29
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы столицы Башкирии при активном участии волонтеров ведут поиски 37-летнего Артема Мазова.
Жена пропавшего мужчины обратилась в полицию после того, как ее супруг отправился на прогулку с детьми и пропал.
Как информирует пресс-служба МВД Башкирии, в правоохранительные органы поступил сигнал от 34-летней жительницы Уфы. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга и двух сыновей.
По словам заявительницы, ее близкие отправились погулять, но так и не вернулись домой.
Ранее 36-летняя жительница Хакасии после ссоры с мужем изуродовала пятимесячного ребенка. Мальчика, которому мать выколола глаза кухонным ножом, доставили в больницу. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело.
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