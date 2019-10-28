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В Канаде после крушения самолета пропали три человека
28.10.2019 02:47
Фото: corriereobjects.it
Небольшое воздушное судно, на борту которого находились три человека, упало в озеро. Как передает ТАСС, авария случилась на территории канадской провинции Манитоба, на расстоянии около 280 км к северо-востоку от Виннипега - столицы этого региона.
Три человека пропали без вести после крушения небольшого частного самолета, который упал в озеро. Как свидетельствуют очевидцы катастрофы, воздушное судно задело дерево, сразу после чего потерпело крушение.
Сотрудники спасательных служб, прибывшие к водоему, уже смогли отыскать фрагменты разбившегося самолета. Продолжаются поиски людей, которые находились на борту воздушного судна. В мероприятиях задействованы аквалангисты, пишут канадские СМИ.
Ранее стало известно об исчезновении частного самолета в Пермском крае. Воздушным судном управлял руководитель местной федерации сверхлегкой авиации.
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